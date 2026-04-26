Подібні досягнення є рідкістю у футболі найвищого рівня.
26 квітня 2026, 10:45
Напередодні Манчестер Сіті на Вемблі обіграв Саутгемптон у півфіналі Кубка Англії.
Манчестер Сіті — Саутгемптон 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії
Таким чином команда Хосепа Гвардіоли вчетверте поспіль зуміла пробитись до фіналу цього турніру.
А це вже національний рекорд — жодному клубу раніше за всю історію проведення Кубка Англії не вдавалось здійснити подібне.
Щоправда, у дуелях проти Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес "містяни" зуміли лише раз виграти в "Червоних дияволів".
Цього ж розіграшу Сіті дістанеться переможець пари Челсі — Лідс.