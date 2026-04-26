Англія

Подібні досягнення є рідкістю у футболі найвищого рівня.

Напередодні Манчестер Сіті на Вемблі обіграв Саутгемптон у півфіналі Кубка Англії.

Манчестер Сіті — Саутгемптон 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії

Таким чином команда Хосепа Гвардіоли вчетверте поспіль зуміла пробитись до фіналу цього турніру.

А це вже національний рекорд — жодному клубу раніше за всю історію проведення Кубка Англії не вдавалось здійснити подібне.

Щоправда, у дуелях проти Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес "містяни" зуміли лише раз виграти в "Червоних дияволів".

Цього ж розіграшу Сіті дістанеться переможець пари Челсі — Лідс.