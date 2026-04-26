Англія

Тренер канонірів вважає, що арбітри позбавили його команду більшості у вирішальних матчах Прем'єр-ліги, що могло докорінно змінити хід чемпіонської гонки.

У суботу лондонський Арсенал здобув важку перемогу над Ньюкаслом з рахунком 1:0 на стадіоні Емірейтс завдяки ранньому голу Еберечі Езе. Цей результат дозволив команді повернутись на вершину турнірної таблиці АПЛ із відривом у три очки.

Проте на післяматчевій прес-конференції головною темою став не переможний результат, а емоційний виступ Мікеля Артети, який не стримував гніву через рішення арбітрів.

Головне обурення Артети викликав епізод за участю Віктора Йокереса, голкіпер «Ньюкасла» Нік Поуп жорстко сфолив проти шведського нападника. Головний суддя Сем Барратт обмежився лише жовтою карткою, і після короткої перевірки VAR це рішення залишилося чинним.

Тижнем раніше його команда зазнала болісної поразки від Манчестер Сіті (2:1). У тій грі за рахунку 1:1 арбітр Ентоні Тейлор проігнорував фол Абдукодира Хусанова проти Кая Хаверца.

"Мушу сказати, що, на мою думку, сьогодні була явна червона картка. Я дивився цей епізод 10 разів. Якщо ви коли-небудь грали у футбол, ви знаєте, що це вилучення. Враховуючи траєкторію м'яча, там немає воротаря. Якби це сталося навпаки, нам би точно дали червону картку", — заявив Мікель журналістам.

Артета підкреслив, що саме такі рішення в ключових моментах сезону визначають долю титулу, і наразі ці епізоди трактуються не на користь лондонців.

"Це стається вдруге за два матчі. У грі проти Манчестер Сіті, коли Кай Гаверц виходить сам на сам, а Хусанов фолить на ньому за рахунку 1:1 — це момент, коли виграється титул. Це безперечна червона картка", — наголосив іспанський фахівець.

Тренер категорично відкинув звинувачення в тому, що він просто шукає винних після невдач:

"Я не виправдовуюся. Я перший, хто приймає відповідальність. Я не говорив про це, коли ми програли. Я роблю це зараз, коли ми виграли. Сьогодні це червона картка. Це червона картка в Манчестері, і світ був би іншим. Ось і все. Сподіваюся, це зміниться".

Окрім суддівських скандалів, матч приніс Арсеналу і кадрові проблеми. Обидва ключові гравці атаки — Еберечі Езе та Кай Гаверц — були змушені достроково покинути поле через пошкодження. Попереду в канонірів надважливий перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко, який відбудеться вже в середу.