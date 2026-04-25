Арсенал знову очолив турнірну таблицю англійської Прем’єр-ліги, обігравши Ньюкасл на власному полі. Після тимчасової втрати лідерства команда Мікеля Артети була змушена брати три очки — і впоралася з цим завданням.

Долю зустрічі вирішив швидкий гол: вже на 9-й хвилині Еберечі Езе майстерно реалізував штрафний удар, відправивши м’яч у верхній кут воріт після розіграшу стандарту.

У підсумку лондонці втримали мінімальну перевагу та повернулися на вершину таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на три очки, хоча у чинного чемпіона залишається гра в запасі. Ньюкасл, своєю чергою, перебуває в нижній частині таблиці.

Арсенал — Ньюкасл 1:0

Гол: Езе, 10

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор, Субіменді (Льюїс-Скеллі, 81), Райс — Мадуеке (Сака, 81), Гаверц (Йокерес, 34), Езе (Мартінеллі, 53).

Ньюкасл: Поуп — Майлі, Тіав, Ботман, Берн — Гімараєс, Тоналі, Ремзі — Дж. Мерфі (Барнс, 66), Осула (Вісса, 66), Віллок (Еланга, 86).



Попередження: Мартінеллі, Райс — Берн, Поуп