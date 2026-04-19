У центральному матчі 33-го туру АПЛ Манчестер Сіті на своєму полі обіграв Арсенал з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок уже на 16-й хвилині — у штрафному майданчику суперника вдало зіграв Раян Шеркі, який реалізував свій момент і вивів Сіті вперед.

Втім, Арсенал відповів майже миттєво. У наступній атаці лондонці зрівняли рахунок завдяки Кай Гаверц, який скористався грубою помилкою воротаря господарів Джанлуїджі Доннарумма.

У другому таймі Арсенал мав кілька небезпечних моментів, однак не реалізував їх. Натомість Манчестер Сіті зумів знову вийти вперед — переможний гол забив Ерлінг Голанд.

До фінального свистка команда Мікеля Артети Мікель Артета не змогла відігратися, і Сіті здобув важливі три очки в боротьбі за верхівку таблиці.

Манчестер Сіті — Арсенал у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Шеркі, 16, Голанд, 65 — Гаверц, 18

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі (Гонсалес, 88), Сілва — Семеньйо (Аке, 90+6), Шеркі (Фоден, 85), Доку (Савіо, 88) — Голанд.

Арсенал: Рая — К. Москера (Вайт, 74), Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді (Йокерес, 85), Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 46), Едегор, Езе (Троссар, 74) — Гаверц.



Попередження: Геї, Голанд — Москера, Габріел