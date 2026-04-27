Англія

Лондонський клуб шукає постійну заміну Ліаму Роcеньйору.

Челсі розпочав процес пошуку нового головного тренера після звільнення Ліама Розеньора. Як повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу, серед основних кандидатів на посаду — Андоні Іраола, Марку Сілва та Хабі Алонсо.

За інформацією джерела, клуб перебуває на початковому етапі відбору та планує встановити контакт із представниками тренерів, щоб з’ясувати їхні плани на майбутнє. Це допоможе визначити, хто з кандидатів отримає більш серйозний розгляд.

Іраола вже оголосив про відхід із Борнмута наприкінці сезону, Сілва досі не продовжив контракт із Фулгемом, а Алонсо наразі перебуває без роботи після звільнення з мадридського Реала. Усі троє мають досвід роботи на високому рівні, що відповідає новій стратегії Челсі.

Процес підбору нового наставника очолюють спортивні директори клубу, які згодом представлять свої рекомендації керівництву. Наразі командою тимчасово керує Калум Макфарлейн, який уже вивів Челсі до фіналу Кубка Англії.

Лондонці не поспішають із остаточним рішенням і готові ретельно оцінити всі варіанти перед призначенням нового головного тренера.