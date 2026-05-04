Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лондонський Арсенал зустрінеться з мадридським Атлетіко (перший матч — 1:1).

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 5 травня, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 5.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.30, а іспанців — в 3.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Арсенал відкриє рахунок у 1-му таймі матчу", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу в 1 гол". На нього можна поставити з показником 3.40.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Атлетіко на Football.ua.