Скаути "римлян" вже переглядали 25-річного нідерландця.

Італійська Рома проявляє інтерес до захисника Фенербахче Джейдена Остерволде.

За інформацією джерел, "джалороссі" уважно стежать за 25-річним центрбеком і вже відправили скаутів на матчі стамбульського клубу проти Галатасарая (0:3) та Істанбул Башакшехір (3:1), щоб оцінити гру оборонця в умовах високої конкуренції.

У поточному сезоні Остерволде провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Наразі Рома посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А. Сьогодні, 4 травня команда Джан П’єро Гасперіні зіграє вдома проти Фіорентини.