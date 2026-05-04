Захисник отримав нову пропозицію до 2027 року, але поки не ухвалив рішення.
Stefan de Vrij, getty images
04 травня 2026, 18:00
Міланський Інтер працює над продовженням співпраці з центральним захисником Стефаном де Вреєм, чий контракт завершується влітку 2026 року.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, клуб уже запропонував 34-річному нідерландцю нову угоду до 2027 року. Водночас контракт передбачає зниження заробітної плати, і наразі гравець роздумує над пропозицією.
Попри бажання Інтера зберегти досвідченого оборонця, інтерес до нього проявляють одразу кілька клубів, зокрема Бенфіка, Олімпіакос, а також команди з Англії, Туреччини та Саудівської Аравії, які розраховують підписати його на правах вільного агента.
Де Врей виступає за Інтер із 2018 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів, не відзначившись результативними діями.