Італія

Захисник отримав нову пропозицію до 2027 року, але поки не ухвалив рішення.

Міланський Інтер працює над продовженням співпраці з центральним захисником Стефаном де Вреєм, чий контракт завершується влітку 2026 року.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, клуб уже запропонував 34-річному нідерландцю нову угоду до 2027 року. Водночас контракт передбачає зниження заробітної плати, і наразі гравець роздумує над пропозицією.

Попри бажання Інтера зберегти досвідченого оборонця, інтерес до нього проявляють одразу кілька клубів, зокрема Бенфіка, Олімпіакос, а також команди з Англії, Туреччини та Саудівської Аравії, які розраховують підписати його на правах вільного агента.

Де Врей виступає за Інтер із 2018 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів, не відзначившись результативними діями.