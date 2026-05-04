Команда Віктора Скрипника провела слабкий перший тайм, але в другому вчасно повернулась до гри.
04 травня 2026, 20:02
Рух — Зоря 1:2
Голи: Ігор, 21 — Попара, 60, Будківський, 85
Рух: Герета — Роман, Слюсар, Товарницький, Кітела — Притула, М. Бойко, Таллес — Алмазбеков (Копина, 78), Ігор (Тутті, 78), Діалло (Себро, 83).
Зоря: Сапутін — Малиш (Горбач, 66), Джордан, Ескінья, Жуніньйо (Пердута, 29) — Кушніренко (Башич, 90) — Слесар, Попара (Дришлюк, 90), Саллієу (Мічин, 46), Вантух — Будківський.
Попередження: Роман — Жуніньйо, Джордан, Попара