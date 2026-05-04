Італійський фахівець перебуває за крок від призначення — переговори на фінальній стадії.
Андреа Мальдера, getty images
04 травня 2026, 20:44
Італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом може очолити збірна України з футболу.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, зазначаючи, що переговори перебувають на фінальній стадії, а офіційне призначення очікується найближчим часом.
"Андреа Мальдера має стати новим головним тренером збірної України з футболу з негайним вступом на посаду. Угода з італійським тренером перебуває на стадії завершення", — йдеться в повідомленні джерела.
Важливо, що Мальдера вже добре знайомий з українським футболом: раніше він працював у тренерському штабі Андрія Шевченко у ролі аналітика збірної України (52 матчі).
Очікується, що офіційне представлення нового наставника відбудеться після завершення фінальних процедур узгодження контракту.