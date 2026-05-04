Італійський фахівець перебуває за крок від призначення — переговори на фінальній стадії.

Італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом може очолити збірна України з футболу.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, зазначаючи, що переговори перебувають на фінальній стадії, а офіційне призначення очікується найближчим часом.

"Андреа Мальдера має стати новим головним тренером збірної України з футболу з негайним вступом на посаду. Угода з італійським тренером перебуває на стадії завершення", — йдеться в повідомленні джерела.

🚨🇺🇦 Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect.



Agreement being finalised with the Italian manager. pic.twitter.com/Ro1AiM7OOj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Важливо, що Мальдера вже добре знайомий з українським футболом: раніше він працював у тренерському штабі Андрія Шевченко у ролі аналітика збірної України (52 матчі).

Очікується, що офіційне представлення нового наставника відбудеться після завершення фінальних процедур узгодження контракту.