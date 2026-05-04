Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 4 травня 2026 року.

Зоря здійснила камбек у матчі 26-го туру УПЛ проти Руху, перевернувши гру після невдалого першого тайму. Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині завдяки голу Ігора та виглядали переконливіше до перерви.

Втім, у другому таймі команда Віктора Скрипника додала й зрівняла рахунок зусиллями Попари. А вже наприкінці гри Будківський приніс гостям перемогу, реалізувавши свій момент.

У підсумку — вольова звитяга Зорі, яка вирвала три очки після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Зоря у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Зоря 1:2

Голи: Ігор, 21 — Попара, 60, Будківський, 85

Рух: Герета — Роман, Слюсар, Товарницький, Кітела — Притула, М. Бойко, Таллес — Алмазбеков (Копина, 78), Ігор (Тутті, 78), Діалло (Себро, 83).

Зоря: Сапутін — Малиш (Горбач, 66), Джордан, Ескінья, Жуніньйо (Пердута, 29) — Кушніренко (Башич, 90) — Слесар, Попара (Дришлюк, 90), Саллієу (Мічин, 46), Вантух — Будківський.

Попередження: Роман — Жуніньйо, Джордан, Попара