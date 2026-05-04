Італія

Римляни здійснили камбек після пропущеного м’яча та дотиснули суперника наприкінці гри.

Лаціо здобув непросту виїзну перемогу над Кремонезе у матчі 35-го туру італійської Серії А — 2:1. Гості поступалися після першого тайму, але зуміли переламати хід зустрічі та вирвати три очки вже у компенсований час.

Господарі відкрили рахунок на 29-й хвилині: Федеріко Бонаццолі завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика після передачі Романо Флоріані Муссоліні. Кремонезе впевнено оборонявся до перерви та пішов у роздягальню з мінімальною перевагою.

Після відпочинку Лаціо додав у швидкості та агресії. На 53-й хвилині Густав Ісаксен зрівняв рахунок, завершивши стрімку контратаку після передачі Тіджані Носліна. Надалі римляни продовжували тиснути, але довгий час не могли реалізувати свої моменти.

Розв’язка настала вже у компенсований час: на 90+2-й хвилині Нослін отримав передачу від Діа та ефектним ударом у верхній кут приніс Лаціо вольову перемогу. Кремонезе намагався врятуватися, але гості втримали мінімальну перевагу.

Кремонезе — Лаціо 1:2

Голи: Бонаццолі, 29 - Ісаксен, 53, Нослін, 90+2

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто (Б'янкетті, 21), Луперто, Пеццелла — Флоріані Муссоліні (Барб'єрі, 68), Малех, Грассі (Паєро, 61), Дзербін (Бондо, 61) — Бонаццолі, Санабрія (Варді, 61)

Лаціо: Мотта — Марушич, Провстгор, Романьйолі, Тавареш — Башич, Патрік (Ровелла, 46), Тейлор (Деле-Баширу, 71) — Ісаксен (Діа, 81), Мальдіні (Нослін, 46), Дзакканьї (Педро, 60)

Попередження: Барб'єрі — Тавареш