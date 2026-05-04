Форвард Арсеналу налаштований на вирішальний матч з Атлетіко.

Нападник Арсенала Віктор Йокерес поділився очікуваннями від вирішального матчу півфіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.

Форвард наголосив на важливості моменту та необхідності завершити розпочату справу:

"Думаю, ми зараз у такому становищі не просто так. Ми дуже добре грали протягом усього сезону, але, звичайно, тепер все залежить від цих матчів, від того, щоб довести справу до кінця. Поки що ми показуємо неймовірні результати, але тепер нам треба продовжувати так само", — сказав Дьокереш.

Також швед відзначив гру свого партнера по команді Букайо Сака:

"Думаю, він дуже добре зіграв у суботу. Коли він у такій формі і грає так, як завжди, це просто приголомшливо для мене та всіх інших хлопців — бачити його на полі", — додав нападник.

Нагадаємо, перший матч завершився нічиєю 1:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок на стадіоні Емірейтс. Переможець пари вийде до фіналу Ліги чемпіонів.