Ліга чемпіонів

Нападник Атлетіко поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів.

Нападник Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенал.

"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Це буде чудова гра, відмінний досвід, і я сподіваюся, що ми зможемо показати правильний настрій та впоратися з тиском. Ми за один крок від виходу до чергового фіналу. Команда це знає, і видно, що перед цим матчем ми сповнені впевненості", — сказав форвард.

Грізманн також наголосив на важливості досвіду виступів у найпрестижнішому єврокубку:

"Матчі Ліги чемпіонів завжди різні, захоплюючі. Мені завжди допомагало те, що я дивився їх з дитинства. Я не з тих, хто багато говорить, просто хочу, щоб люди бачили в мені ентузіазм і радість. Для мене найважливіше допомагати своїм товаришам по команді. Коке керує словами, я — діями", — додав він.

Також нападник зізнався, що мріє про перемогу в турнірі:

"Щоразу, починаючи кампанію у Лізі чемпіонів, ви уявляєте, як піднімаєте кубок. До цього залишилося дві гри, і нам потрібно діяти тактично, оборонно та зберігати той рівень гри, який ми показали у другому таймі вдома".

Нагадаємо, перший матч завершився внічию 1:1. Переможець протистояння визначиться у вівторок, старт гри — о 22:00.