Форвард знову працюватиме під керівництвом Антоніо Конте.
Ромелу Лукаку, getty images
05 травня 2026, 15:30
Нападник Наполі Ромелу Лукаку повернеться до тренувань із командою, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 5 травня бельгійський форвард вирушить до Неаполя, де відновить заняття з основною групою під керівництвом головного тренера Антоніо Конте.
Водночас зазначається, що керівництво клубу розраховує на продаж гравця в літнє трансферне вікно після напруженої ситуації, яка виникла ще у березні.
У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 7 матчів за Наполі, у яких відзначився одним забитим м’ячем. Значну частину ігор нападник пропустив через проблеми зі здоров’ям.