Італія

Форвард знову працюватиме під керівництвом Антоніо Конте.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку повернеться до тренувань із командою, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 5 травня бельгійський форвард вирушить до Неаполя, де відновить заняття з основною групою під керівництвом головного тренера Антоніо Конте.

Водночас зазначається, що керівництво клубу розраховує на продаж гравця в літнє трансферне вікно після напруженої ситуації, яка виникла ще у березні.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 7 матчів за Наполі, у яких відзначився одним забитим м’ячем. Значну частину ігор нападник пропустив через проблеми зі здоров’ям.