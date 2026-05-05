Поляк не планує змінювати клуб найближчим часом.

Воротар Барселона Войцех Щесни відхилив пропозицію про перехід до іншого клубу.

За інформацією джерел, один із неназваних клубів Ла Ліги був зацікавлений у підписанні 36-річного голкіпера, однак той вирішив залишитися в каталонському клубі та завершити контракт, чинний до літа 2027 року.

У поточному сезоні Щесни провів 10 матчів, у яких пропустив 16 м’ячів.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на 11 очок. Наступний матч каталонці проведуть 10 травня — Ель Класіко.