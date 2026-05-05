Туринський клуб готовий інвестувати у перехід воротаря Ліверпуля.
Аліссон Бекер, getty images
05 травня 2026, 15:55
Ювентус зробив голкіпера Ліверпуля Аліссона Бекера своїм пріоритетним варіантом на літнє трансферне вікно. Італійський гранд планує спрямувати значні фінансові ресурси на підписання досвідченого бразильця.
За інформацією джерел, ситуація з контрактом воротаря може вплинути на його майбутнє. Хоча Ліверпуль ще у березні активував опцію продовження угоди на один рік, Аліссон наближається до завершення свого контрактного циклу з клубом.
33-річний воротар, який протягом майже восьми років залишається основним у складі мерсисайдців, нещодавно пропустив п’ять матчів через травму задньої поверхні стегна, однак очікується, що він повернеться на поле до завершення сезону.
У Ліверпулі вже знають про інтерес з боку Ювентуса та, за даними Sky Sports, розглядають варіанти на випадок можливого відходу свого основного голкіпера.
Варто зазначити, що воротар уже виступав у Серія А, захищаючи кольори Роми в період з 2016 по 2018 рік, звідки згодом перейшов до Ліверпуля.
У поточному сезоні Аліссон провів 33 матчі у всіх турнірах, у 13 з них зберіг свої ворота "сухими", пропустивши загалом 34 голи.