Італія

Туринський клуб готовий інвестувати у перехід воротаря Ліверпуля.

Ювентус зробив голкіпера Ліверпуля Аліссона Бекера своїм пріоритетним варіантом на літнє трансферне вікно. Італійський гранд планує спрямувати значні фінансові ресурси на підписання досвідченого бразильця.

За інформацією джерел, ситуація з контрактом воротаря може вплинути на його майбутнє. Хоча Ліверпуль ще у березні активував опцію продовження угоди на один рік, Аліссон наближається до завершення свого контрактного циклу з клубом.

33-річний воротар, який протягом майже восьми років залишається основним у складі мерсисайдців, нещодавно пропустив п’ять матчів через травму задньої поверхні стегна, однак очікується, що він повернеться на поле до завершення сезону.

У Ліверпулі вже знають про інтерес з боку Ювентуса та, за даними Sky Sports, розглядають варіанти на випадок можливого відходу свого основного голкіпера.

Варто зазначити, що воротар уже виступав у Серія А, захищаючи кольори Роми в період з 2016 по 2018 рік, звідки згодом перейшов до Ліверпуля.

У поточному сезоні Аліссон провів 33 матчі у всіх турнірах, у 13 з них зберіг свої ворота "сухими", пропустивши загалом 34 голи.