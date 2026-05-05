Італія

Аталанта оцінює хавбека у 40 мільйонів євро.

Півзахисник Аталанта Едерсон може стати одним із головних героїв літнього трансферного вікна.

За інформацією трансферних джерел, бразилець розглядає варіант переходу до Атлетіко Мадрид, з яким, за даними преси, вже навіть обговорювалися особисті умови контракту.

Водночас у боротьбі за гравця залишається і Манчестер Юнайтед. Англійський клуб продовжує уважно стежити за ситуацією та зберігає шанси на трансфер.

Головною перешкодою для потенційної угоди є фінансові вимоги Аталанти. Італійці оцінюють свого хавбека приблизно у 40 мільйонів євро, тоді як початкова пропозиція мадридського клубу становила близько 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього Едерсона буде ухвалено ближче до літа, коли клуби активізують переговори.