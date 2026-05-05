Португалець із ПСЖ розглядається як більш реалістичний варіант на заміну Левандовські.

Барселона додала форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша до списку кандидатів на підсилення атаки влітку. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб активно шукає нового центрального нападника на тлі очікуваного відходу Роберта Левандовські після завершення контракту.

Основною ціллю залишається Хуліан Альварес із Атлетіко Мадрид, однак цей трансфер є складним у реалізації, тоді як Челсі не планує продавати Жуан Педро лише через рік після підписання.

У зв’язку з цим Барселона розглядає Рамуша як більш доступну альтернативу. Португальський нападник не повністю задоволений своєю роллю в ПСЖ: у поточному сезоні він лише 12 разів виходив у стартовому складі в Лізі 1 і не грав у старті в матчах Ліги чемпіонів.

У сезоні-2025/26 Рамуш провів 41 матч у всіх турнірах, забивши 12 голів. ПСЖ придбав його у Бенфіки за 65 мільйонів євро у 2024 році, а чинний контракт гравця розрахований до 2028 року та містить клаусулу в розмірі 120 мільйонів євро. Водночас, з огляду на статус запасного, можливий трансфер може відбутися за нижчу суму.