За три тури до фінішу столичний клуб лідирує в Прем'єр-лізі.

Шотландська Прем'єр-ліга стоїть на порозі історичної події. Вперше з 1985 року, коли чемпіоном став Абердин, титул може здобути команда, що не входить до так званої Олд Фірм (історичний дует Селтіка та Рейнджерс).Головний тренер Селтіка Мартін О'Ніл публічно визнав, що нинішній лідер турніру, Гартс, має всі шанси не лише виграти поточний сезон, а й закріпитися в статусі постійного претендента на золото.

Після внедільної перемоги над Рейнджерс, підопічні Дерека Макіннеса впевнено крокують до сенсаційного чемпіонства. Розклад сил за три матчі до кінця боротьби виглядає так: Гартс випереджає чинного чемпіона Селтік на 3 очки та має перевагу завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Рейнджерс відстає від лідера на 7 очок (і на 4 очки від Селтіка), фактично вибувши з чемпіонської гонки, хоча друге місце все ще залишає їм шанси на кваліфікацію до Ліги чемпіонів.

Доля титулу може остаточно вирішитися в останньому турі під час очного протистояння лідерів на стадіоні Селтік Парк. О'Ніл зазначив, що традиційне дербі між Селтіком та Рейнджерс цього разу вже не можна розглядати як битву за титул:

"Рейнджерс зараз відстають від Хартса на досить велику кількість очок. Ми говоримо про три гри, що залишилися, тому на даному етапі це буде важко подолати. Я прагнув нічиєї між Гартс та Рейнджерс. На нічию дуже й дуже важко вболівати, але тоді б усе було в наших руках. Як виявляється, з математичної точки зору, це насправді не в наших руках", — зізнався північноірландський фахівець.

Мартін О'Ніл переконаний, що успіх Хартс — це не просто випадковість одного сезону. Він пов'язує прорив команди із серйозною підтримкою з боку Тоні Блума, власника англійського Брайтона, та залученням його передової компанії з аналізу футбольних даних.

Відповідаючи на запитання журналістів talkSPORT про те, чи зможе клуб підтримувати таку ж стабільність і після цієї кампанії, наставник Селтіка відповів ствердно:

"Чому б і ні? Абсолютно. Тоні Блум інвестував у Брайтон, і він також зробив те саме в Гартс. Якщо дивитися на це з нейтральної точки зору... цього сезону було хвилювання, бо Гартс вийшли на поле, кинули виклик двом великим командам, і я думаю, що це може бути тільки добре для Прем'єр-ліги", зауважив спеціаліст.

Попри складну турнірну ситуацію, Мартін О'Ніл віддав велику похвалу супернику за рішучу гру, але запевнив уболівальників, що його команда боротиметься до останнього свистка: "Треба віддати належне команді, ми все ще боремося, у нас все ще є шанс – у цьому немає жодних сумнівів".