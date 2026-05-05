Іспанія

Скандал у Реалі перед Ель-Класіко.

Мадридський Реал сколихнули повідомлення про серйозні внутрішні конфлікти. Зіркові гравці Кіліан Мбаппе та Антоніо Рюдігер опинилися в центрі окремих гарячих суперечок. Враховуючи наближення Ель-Класіко проти Барселони, ці спалахи гніву в роздягальні призвели до того, що атмосфера на тренувальній базі у Вальдебебас стала вкрай напруженою.

Перші ознаки проблем з'явилися у квітні, коли захисник Антоніо Рюдігер вступив у гарячу суперечку з товаришем по команді на тренувальному полі. За інформацією ЗМІ, саме німецький легіонер став ініціатором конфлікту, що ще більше дестабілізувало команду, яка і без того важко переживала виліт з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії.

Хоча згодом захисник перепросив і спробував залагодити ситуацію, запросивши команду та їхні родини на спільний обід, цей інцидент задав напружений тон на останні тижні сезону. Рюдігер не отримав жодного покарання, проте ця подія залишається важливою темою для обговорення в кулуарах клубу напередодні надважливої поїздки до Каталонії.

Також, Кіліан Мбаппе опинився в епіцентрі конфлікту з представником тренерського штабу Альваро Арбелоа. Повідомляється, що француз люто відреагував під час тренувальної вправи на дії співробітника штабу (який виконував роль асистента арбітра), коли той зафіксував у нього офсайд.

Мбаппе використав образливі слова під час перепалки, що лише посилило тертя між суперзіркою та технічним персоналом. Це сталося на тлі попередніх чуток про погіршення стосунків між гравцем і тренерами після того, як він відкрито демонстрував розчарування через нещодавню заміну.

Ще однією серйозною причиною для невдоволення стало рішення Мбаппе вирушити до Італії та на Сардинію під час відновлення після травми підколінного сухожилля. Поки його одноклубники виборювали важку перемогу над Еспаньйолом, поїздка нападника була погано сприйнята.

Деякі співробітники штабу в приватних бесідах критикували керівництво клубу за недостатньо жорстку позицію щодо дій гравця під час реабілітації.

Альваро Арбелоа спробував публічно згладити ситуацію, наполягаючи на тому, що гравці вільні самостійно розпоряджатися своїм часом. "У свій вільний час кожен гравець робить те, що вважає за потрібне, і я в це не втручаюся", — заявив тренер.

Він також уточнив, що плануванням реабілітації травмованих гравців займається виключно медичний штаб Реала, який і вирішує, коли футболістам потрібно бути на базі, а коли ні. Попри цю публічну підтримку, джерела стверджують, що Арбелоа приватно незадоволений тим, як керівництво впоралося із ситуацією.