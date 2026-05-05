Іспанія

Вундеркінд Барселони пришвидшує своє відновлення після травми напередодні Чемпіонату світу 2026 року,

Процес відновлення однієї з головних надій світового футболу йде навіть краще, ніж очікувалося. Зірковий вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль зробив надзвичайно важливий крок до повноцінного повернення у велику гру — юний талант вже відновив індивідуальні тренування на траві.

Після травми, яка змусила вінгера поставити на паузу свої виступи, медичний штаб каталонців був вкрай обережним з прогнозами. Однак останні звіти свідчать про те, що динаміка одужання Ямаля є дуже позитивною. Перехід від фізіотерапії та занять у тренажерному залі безпосередньо до роботи на газоні є ключовою фазою перед поверненням до тренувань у загальній групі.

Незважаючи на очевидний прогрес і бажання самого гравця якнайшвидше допомогти команді, клуб не планує невиправдано ризикувати. Навантаження зростатимуть поступово, щоб уникнути будь-яких рецидивів.

Враховуючи, що Чемпіонат світу 2026 року невблаганно наближається, тренерський штаб Фурії Рохи неймовірно зацікавлений у стовідсотковій готовності Ямаля. Його швидке повернення є величезним полегшенням для національної команди під час підготовчого циклу.

"Те, що Ламін знову відчув газон під бутсами — це не лише великий медичний прогрес, а й колосальний психологічний імпульс як для самого гравця, так і для команди", — зазначають іспанські спортивні оглядачі.

Наразі всі сили спрямовані на те, щоб іспанський вундеркінд повернувся на пік своєї форми до старту найважливіших матчів сезону. Загалом у поточному сезоні Ямаль провів 45 матчів на клубному рівні, забивши 24 голи та віддавши 18 асистів.