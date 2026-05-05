Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 лондонський Крістал Пелес зустрінеться з донецьким Шахтарем (перший матч — 3:1).

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 7 травня, на Селгерст Парк у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 5.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Крістал Пелес не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.05.

Коефіцієнтом 1.81 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жана-Філіппа Матета.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Крістал Пелес відкриє рахунок у 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.84.

