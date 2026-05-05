Іспанія

Мадридці будуватимуть атаку навколо зіркового дуету в наступному сезоні.

Реал Мадрид не має наміру змінювати свою атакувальну лінію та продовжить робити ставку на Кіліана Мбаппе і Вінісіуса Жуніора в наступному сезоні. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, попри невдалу кампанію без трофеїв і певні напруження всередині команди, керівництво клубу не розглядає можливість розриву цього тандему. Натомість мадридці планують підсилити склад навколо своїх лідерів без радикальних змін.

Основне завдання полягає в тому, щоб максимально розкрити потенціал Мбаппе та перетворити його індивідуальну результативність у стабільні командні успіхи. У клубі визнають, що для цього потрібні певні корективи, зокрема після останніх позафутбольних труднощів.

Водночас Вінісіус вважається недоторканним гравцем для президента клубу Флорентіно Переса та керівництва. Його розглядають як ключову фігуру проєкту, яка повністю відповідає вимогам і демонструє стабільний вплив на гру.

Окрему роль у майбутній побудові команди відіграє Джуд Беллінгем, якого бачать третім стовпом атакувальної лінії. Головним викликом для нового головного тренера стане пошук оптимального тактичного балансу, щоб ефективно поєднати гру всіх трьох лідерів.