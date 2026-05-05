Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та мадридський Атлетіко.

Лондонський Арсенал та мадридський Атлетіко зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Емірейтс.

Мікель Артета, у порівнянні з першою грою (1:1), використав із перших хвилин Льюїса-Скеллі в опорній зоні, тоді як Сака, Езе та Троссар гратимуть під нападником.

Дієго Сімеоне, у свою чергу, залучив Ле Нормана в центр захисту.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Райс, Льюїс-Скеллі — Сака, Езе, Троссар — Йокерес.

Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, К. Москера, Інкап’є, Едегор, Жезус, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Гаверц, Субіменді, Доуман.



Атлетіко: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.