Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 травня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 36-го туру італійської Серії А-2025/26 в столиці країни Римі місцевий Лаціо прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 9 ТРАВНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До умовної репетиції домашнього фіналу Кубка Італії (відбудеться в середу, 13 травня) Лаціо підходить у непоганій формі. Команда Мауріціо Саррі уникнула поразок у чотирьох останніх матчах Серії А на Стадіо Олімпіко (2В, 3Н), а ряд осічок сьомої у турнірній таблиці Аталанти дозволив "б'янкочелесті" скоротити своє відставання від неї до чотирьох очок.

У разі невдачі у вирішальному поєдинку в середу, Лаціо не пропустить єврокубкову кампанію ще раз тільки якщо зможе в чемпіонаті обійти клуб із Бергамо, який римляни й зупинили за крок від майбутнього фіналу. Після двох поспіль поразок від Інтера в Серії А із загальним рахунком 0:8, "б'янкочелесті" є що доводити своїм уболівальникам.

У матчах проти Лаціо в чемпіонаті міланський гранд не знає смаку невдач із серпня 2022 року (4В, 2Н). Минулого тижня Інтер святкував здобуття 21-го в своїй історії чемпіонства й тепер колектив Крістіана Ківу націлений на перший за 16 років трофейний дубль для клубу на внутрішній арені, тож саме фінал буде пріоритетною ціллю "нерадзуррі".

Не бажаючи ризикувати гравцями незадовго до значно важливішої очної зустрічі, суботню дуель клуби можуть провести в режимі економії. Букмекери ж більше вірять у "нерадзуррі". Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.83, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 4.50. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Башич, Ровелла, Деле-Баширу — Ісаксен, Мальдіні, Нослін

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Ачербі, де Врей — Дарміан, Фраттезі, Мхітарян, Сучич, К. Аугусто — Тюрам, Бонні

