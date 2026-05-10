Міжнародна федерація футболу розглядає варіант пом’якшення дискваліфікацій у справах про дискримінацію.

ФІФА працює над оновленням дисциплінарного кодексу, яке дозволить зменшувати термін відсторонення для футболістів або офіційних осіб, якщо вони визнають зі свого боку факт расистської чи дискримінаційної поведінки. Про це інформує The Times.

За даними джерела, йдеться не про повне скасування покарання, а про можливість скорочення санкцій приблизно на 50 відсотків. Водночас порушники повинні будуть пройти спеціальні освітні курси та антидискримінаційні програми.

У ФІФА вважають, що подібна система допоможе швидше розглядати подібні справи та мотивуватиме винних брати відповідальність за свої дії. Також у федерації звертають увагу на труднощі з доведенням окремих інцидентів, особливо коли йдеться про мовні нюанси або відсутність чітких доказів.

Нагадується, що останнім часом у футболі було кілька резонансних епізодів, пов’язаних із можливими проявами расизму. Зокрема, широкий розголос отримала ситуація за участю захисника Реала Антоніо Рюдігера та капітана Пачуки Густаво Кабраля під час клубного чемпіонату світу. Тоді дисциплінарна справа не отримала продовження через нестачу підтверджень.

Очікується, що нові зміни можуть стати частиною масштабної антидискримінаційної стратегії ФІФА напередодні чемпіонату світу-2026.