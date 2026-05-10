Ліга чемпіонів

Донецький клуб здобув путівку до найпрестижнішого євротурніру завдяки збігу обставин у європейських лігах.

Донецький Шахтар після завоювання чемпіонського титулу офіційно гарантував собі участь в основному раунді Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Пряма путівка для української команди стала реальністю не лише завдяки тріумфу на внутрішній арені, а й завдяки високому клубному рейтингу гірників у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Крім того, на користь донеччан зійшлася низка інших важливих факторів.

Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти турніру — лондонський Арсенал та французький Парі Сен-Жермен — кваліфікувалися до наступного розіграшу завдяки успішним виступам у своїх національних чемпіонатах, що звільнило додаткову квоту.

Паралельно з цим, головні конкуренти Шахтаря в боротьбі за це додаткове місце в основному етапі зазнали синхронних невдач. Пірейський Олімпіакос остаточно втратив шанси на чемпіонський титул у грецькій Суперлізі, а шотландський Рейнджерс із Глазго не зміг здобути золоті нагороди у своїй першості.

Такі результати суперників остаточно зняли всі перешкоди, дозволивши донецькому колективу уникнути виснажливих кваліфікаційних раундів і розпочати підготовку безпосередньо до матчів еліти європейського футболу.