Команда може знову отримати наставника, який вивів її на ЧС-2026.

78-річний тренер розглядається як головний кандидат на заміну Фреда Рюттена, який залишив посаду за місяць до старту чемпіонату світу.

Дік Адвокат може несподівано повернутися на посаду головного тренера збірної Кюрасао після відставки його наступника Фреда Рюттена, який залишив команду менш ніж за місяць до дебюту на чемпіонаті світу.

Адвокат увійшов в історію в листопаді минулого року, коли вперше вивів карибську збірну до фінальної частини мундіалю. Однак згодом він залишив посаду через сімейні обставини та проблеми зі здоров’ям доньки.

Під час короткого періоду роботи Рюттена збірна Кюрасао зазнала поразок від Китаю та Австралії у товариських матчах, що спричинило тиск з боку гравців і спонсорів із вимогою повернути Адвоката.

Сам Рюттен пояснив свою відставку так: «Не можна допустити виникнення атмосфери, яка завдає шкоди професійним відносинам між гравцями та персоналом. Розумно відійти від справ. Час підтискає, і Кюрасао має рухатися вперед».

За інформацією голландських ЗМІ, 78-річний Адвокат готовий повернутися до роботи після покращення стану здоров’я доньки.

Кюрасао, найменша країна в історії, що вийшла на чемпіонат світу, зіграє у групі E проти Німеччини (14 червня), Еквадору та Кот-д’Івуару.