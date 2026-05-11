Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі залишить міланський Інтер у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Після приходу Крістіана Ківу на посаду головного тренера Інтера 25-річний хавбек перестав бути важливою частиною команди та отримує значно менше ігрової практики.

Раніше Фраттезі був близький до відходу ще в січні, коли ним активно цікавився Ноттінгем Форест. Однак тоді трансфер не відбувся через зрив іншої угоди, пов’язаної з Ліверпулем та Кертісом Джонсом, якого Інтер розглядав як потенційну заміну.

Очікується, що влітку міланський клуб буде відкритий до продажу футболіста, а серед претендентів на нього можуть бути одразу кілька клубів Серії А.