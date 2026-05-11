Французький форвард налаштований повернутися на поле якомога швидше після пропущеного Ель Класіко проти Барселони.

Кіліан Мбаппе має намір взяти участь у заключних матчах мадридського Реала в чемпіонаті, попри нещодавні проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляє Marca, нападник прагне якнайшвидше відновити ігрову форму перед підготовкою до чемпіонату світу.

Форвард пропустив недільне Ель Класіко через дискомфорт у підколінному сухожиллі, який він відчув на останньому тренуванні у Вальдебебасі. Спочатку очікувалося, що він буде готовий до гри, однак змушений був зупинити заняття наприкінці тренування та повідомити медичний штаб про неможливість продовжити.

Проблеми розпочалися ще 24 квітня у матчі проти Реала Бетіс, після якого Мбаппе отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Попри це, гравець не розглядає варіант дострокового завершення сезону і наполягає на швидкому поверненні на поле.

У Мадриді розраховують, що форвард зможе відновитися до найближчого матчу проти Реала Ов’єдо на Бернабеу.