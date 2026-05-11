Іспанія

Захисник Реала розпочне тривалу реабілітацію після травми стегна.

Лівий захисник Реала Ферлан Менді успішно переніс операцію на нозі. Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

"Наш гравець Ферлан Менді сьогодні успішно переніс операцію під наглядом медичної служби Реала унаслідок травми прямого м'яза стегна правої ноги. Менді розпочне реабілітацію найближчими днями", – йдеться у заяві клубу.

Водночас інсайдер Фабріціо Романо зазначив, що 30-річний француз не планує завершувати кар’єру, попри чутки в медіа.

Менді провів лише дев’ять матчів у поточному сезоні. За попередніми прогнозами, відновлення після травми може зайняти близько року.