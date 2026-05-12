Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у вівторок, 12 травня, о 22:30.

До завершення сезону в Ла Лізі залишається лише три тури, і вівторковий матч у Памплоні має стати моментом істини для обох команд, які прагнуть перервати свої невдалі серії. Осасуна намагатиметься використати фактор домашнього поля, тоді як Атлетіко конче необхідно закріпити свої позиції у четвірці найкращих.

Осасуна — Атлетіко

Вівторок, 12 травня, 22:30, Естадіо Ель Садар, Памплона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Осасуна наразі посідає 11-те місце з 42 очками. Для команди Алессіо Ліші перебування в середині таблиці є успіхом, враховуючи прогнози на боротьбу за виживання на початку кампанії. Проте останні результати "рохільйос" не вражають: після перемоги над Севільєю пішли поразки від Барселони (1:2) та прикра невдача з Леванте (2:3), де памплонці пропустили вирішальний гол на 90-й хвилині. Вдома Осасуна традиційно сильніша, маючи дев'ять перемог у сезоні, і прагнутиме реабілітуватися перед фанатами за останні осічки.

Атлетіко Мадрид приїжджає до Памплони після низки важких ударів. Команда Дієго Сімеоне вилетіла з Ліги чемпіонів від Арсеналу, а в минулому турі несподівано поступилася Сельті (0:1) на власному полі. Попри те, що місце у топ-4 майже гарантоване, "матрацники" виглядають виснаженими. Особливе занепокоєння викликає виїзна форма: мадридці програли чотири з останніх шести гостьових матчів у Ла Лізі. Сімеоне доведеться продемонструвати всю свою прагматичність, щоб навести лад у захисті та знайти креатив попереду без ряду ключових гравців.

Кадрові проблеми Атлетіко лише поглибилися: до Пабло Барріоса та Ніко Гонсалеса в лазареті приєдналися Джуліано Сімеоне та Джоні Кардосо. Найвідчутнішою втратою став Хуліан Альварес, який пропустить матч через травму гомілкостопа. У Осасуни головна втрата — основний голкіпер Серхіо Еррера, який отримав червону картку в минулому турі. Також команді не допоможе Віктор Муньйос.

Орієнтовні склади

Осасуна: Фернандес — Розьє, Бояо, Катена, Бретонес — Монкайола, Муньйос — Гарсія, Орос, Моро — Будімір.

Атлетіко: Облак — Руджері, Ганцко, Лангле, Пубіль — Лукман, Баена, Коке, Льоренте — Серлот, Грізманн.

Не зіграють: Еррера, В. Муньйос (Осасуна) — Барріос, Дж. Сімеоне, Кардосо, Н. Гонсалес, Альварес (Атлетіко).

Поточна форма

Очні зустрічі