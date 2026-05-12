Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 11 травня 2026 року.

Жирона у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги в гостях не змогла обіграти Райо Вальєкано (1:1).

Команда Іньїго Переса, яка напередодні вийшла у фінал Ліги конференцій, відкрила рахунок на 86 хвилині зусиллями Алемао.

Однак підопічні Мічела не здавались і на 90 хвилині результативним ударом після гольової передачі українського вінгера Віктора Циганкова відзначився Крістіан Стуані.

Після 35 турів Жирона набрала 39 очок і посідає 17 місце у Ла Лізі за два бали від зони вильоту. В активі Райо 43 очки та десяте місце.

Райо Вальєкано — Жирона 1:1

Голи: Алемао, 86 - Стуані, 90.

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Діас (Гумбау, 58), Валентін, Лопес — де Фрутос (Мартін, 68), Камельйо (Еспіно, 68), Перес (Алемао, 58).

Жирона: Гассаніга — Мартін, Франсес, Рейс, Морено — Бельтран (Стуані, 85), Вітсель, Лемар (Ечеверрі, 60) — Циганков, Унахі (Мартін, 60), Рока.

Попередження: Діаc.