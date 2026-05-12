До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 травня 2026 року.

Завершилася 1538 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Андрію Єрмаку вручили підозру. Він, як стверджують антикорупційні органи, входив до складу організованої групи, причетної до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

🔸 "Такі дзвінки не відбуваються по мобільному". Буданов заявив, що розмова Зеленського та путіна не станеться раптово.

🔸 Весняний наступ росії провалився, а Україна вперше із часів Курської операції відбила більше територій за місяць, аніж втратила — Economist.

🔸 СБУ повідомила про нову підозру колишньому депутату Євгену Мураєву за звинуваченням у виправдовуванні збройної агресії росії проти України.

🔸 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва. Він заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною в межах стратегічного партнерства.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнення.



Противник залучив для ураження 4901 дрон-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. Два боєзіткнення досі тривають.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Радьківки та Ківшарівки. Один бій досі триває.



На Лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки та Закітного.



На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.



На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Чотири атаки тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 17 поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць автомобільної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та 50 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки у бік Калинівського та Вербового.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне та в районі Гуляйполя.



На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників в районі Степногірського.



На Придніпровському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї.

Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в України є.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!