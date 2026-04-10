Туреччина

Турецький гранд хоче підписати капітана Ліверпуля як зіркове підсилення оборони.

Галатасарай зробив перші кроки для можливого трансферу центрального захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, стамбульський клуб уже встановив контакт щодо потенційного переходу нідерландця, прагнучи посилити оборону гравцем топового рівня. У Галатасараї розглядають цей трансфер як гучний сигнал на трансферному ринку перед новим сезоном.

Повідомляється, що клуб уже розпочав попередні переговори, оцінюючи можливість здійснення угоди. Контракт ван Дейка з Ліверпулем чинний до літа 2027 року, однак сам футболіст нібито готовий розглянути нові варіанти продовження кар’єри.

Попри статус ключового гравця Ліверпуля, перспектива стати лідером нового проєкту в Стамбулі може зацікавити досвідченого захисника. Галатасарай, своєю чергою, розраховує додати команді досвіду та харизми завдяки можливому підписанню капітана мерсисайдців.