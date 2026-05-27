Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 травня 2026 року.

Завершилася 1553 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський зустрівся із керівництвом парламентських фракцій, зокрема зі співголовою фракції "Європейська солідарність" Петром Порошенком. Той сказав, що розмова відбулася віч-на-віч

🔸 Командувач СБС Мадяр прокоментував погрози росіян щодо посилення ударів по Києву й загрози з боку Білорусі. Він попередив, що військові "взяли на олівець" 500 цілей у Білорусі

🔸 Невідомий напав на міського голову П’ятихаток, що на Дніпропетровщині, та завдав йому ножових поранень

🔸 Правоохоронці завершили слідство й передали до суду справу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко

🔸 Зеленський у Києві зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 232 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4583 дронів-камікадзе та здійснив 1864 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири КАБ, здійснив 71 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Курилівка, Борова, Новоплатонівка. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 25 окупантів та 8 поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, один засіб РЕБ, пошкоджено 12 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три гармати та шість укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Щербаків та Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Ми ніколи не покладалися тільки на відносини між лідерами країн і тільки на думки та рішення цього рівня лідерів. Для нас завжди було дуже важливим, що думають суспільства про те, що відбувається, і чи відчувають звичайні люди заради чого ми боремося в широкому сенсі, чи відчувають вони за що ми боремось тут, в Україні, і що загрожує іншим, якщо Україна не витримала б.



Це відчуття спільної загрози та спільного завдання захистити життя і наш європейський вибір, європейський спосіб життя – це відчуття об’єднало і лідерів країн, і багатьох інших політичних лідерів у країнах-партнерах, громадських лідерів, бізнес-спільноту, медійників та культурних діячів.



А головне – з нами були і є думки справді мільйонів людей у різних країнах, у різних частинах світу, але передусім у Європі, бо це війна росії у Європі проти України та проти Європи.

Сьогодні на Саміті міст та регіонів представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, Балтійських держав – Латвії, Естонії та Литви, Угорщини – сьогодні тут мер Будапешта, столиці, і сподіваюся, що ми вирівняємо відносини з Угорщиною, це для всіх важливо і в нашому регіоні, і в Європі загалом. Тут із нами зараз також представники Швеції, Чехії, Словаччини.



Вперше в такому нашому форматі – представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Також тут представники Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів, Словенії, Молдови та Північної Македонії, Швейцарії.



Більшість із вас абсолютно чітко розуміє та відчуває, що означає вислів «За нашу і вашу свободу». Саме так ми зараз захищаємося в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі, саме так живе весь вільний світ – завдяки готовності інших прийти на допомогу захисту того одного, проти кого несправедливі удари та загарбницькі війни.

Зараз важливо й надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо й надалі працювати разом на стійкість українських громад, а отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.



Україні надзвичайно допомагає відчувати, що ми у своєму захисті не наодинці. Люди й у вас у країнах, і в нас, в Україні, мають відчувати й надалі, що зло не виграє.



І ми будемо дуже вам вдячними й надалі за кожен спільний проєкт, за кожне сильне рішення, за кожен крок, який допомагатиме нашій обороні, захисту наших міст і сіл від російських обстрілів, за вашу участь у відбудові України.



Доля нашої і вашої свободи визначається тут, в Україні, у цій війні, у тому, яка система тут виграє – наша з вами європейська чи московська.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!