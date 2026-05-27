Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Ліги конференцій-2025/26 Крістал Пелес зустрінеться з Райо Вальєкано.

Поєдинок відбудеться в середу, 27 травня, на німецькому Лейпциг Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Здобуття трофея англійцями оцінюється в 1.48, а іспанцями — в 2.73.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Крістал Пелес не програє + обидві заб'ють (осн. час)", представлений показником 2.20.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жана-Філіппа Матета.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.

