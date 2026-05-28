Англія

Вісім кандидатів на престижну нагороду.

Організатори англійської Прем’єр-ліги продовжують підбивати підсумки чергового захоплюючого сезону національної першості, і після визначення найкращого гравця кампанії готові перейти й до інших категорій.

Серед них — звання найкращого трансфера серед футболістів, які долучались до клубів АПЛ до чи під час сезону.

Претендентів цього разу назбиралось вісім:

Жуан Педро (Брайтон — Челсі, 63,7 млн євро) / 35 матчів, 15 голів, вісім асистів;

Граніт Джака (Баєр — Сандерленд, 15 млн євро) / 34 матчів, один гол, шість асистів;

Раян Шеркі (Ліон — Манчестер Сіті, 36,5 млн євро) / 33 матчі, 4 голи, 12 асистів;

Адрієн Трюффер (Ренн — Борнмут, 13,5 млн євро) / 38 матчів, один гол, п’ять асистів;

Віктор Йокерес (Спортінг — Арсенал, 66,9 млн євро) / 36 матчів, 14 голів, один асист;

Сенне Ламменс (Антверпен — Манчестер Юнайтед, 21 млн євро) / 32 матчі, 39 пропущених, вісім "сухих";

Антуан Семеньйо (Борнмут — Манчестер Сіті, 72 млн євро) / 37 матчів, 17 голів, чотири асисти;

Домінік Калверт-Льюїн (Евертон — Лідс, вільний агент) / 35 матчів, 14 голів, один асист.

Проголосувати можна на сайті організаторів та нижче в новині до 14:00, 29 травня.