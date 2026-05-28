Англія

Прощання з клубом та тренером для капітана Манчестер Сіті.

Португальський півзахисник та капітан англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва цього літа залишить клуб у якості вільного агента.

Разом із 31-річним виконавцем розташування "містян" залишить і головний тренер Хосеп Гвардіола, тож одним з останніх жестів португалець вирішив скласти відкритий лист із подякою тренеру, який привів його до клубу.

"Ще до того, як я приєднався до клубу, Пеп вже був для мене натхненням. Стати його підопічним і через дев’ять років стати тим, хто зіграв найбільше матчів під його керівництвом, — це справжня честь.

Він прийшов до Манчестер Сіті й до Прем'єр-ліги, коли всі вважали, що неможливо було домінувати, граючи в його стилі... Що ж, вони сильно помилялись.

Він не тільки домінував, він змінив футбол у Англії, як і в інших країнах до цього. Прагнення та амбіції бажати більшого навіть після перемоги були великим натхненням для всіх нас. Особисто для мене він був і завжди буде моїм футбольним батьком.

У багатьох речах, які багато менеджерів у минулому вважали слабкими сторонами моєї гри, він бачив у них сильні сторони та розумів мене з першого дня.

На особистому рівні доброта, довіра та повага, які ми відчували один до одного, змушують мене найбільше пишатись собою і виходять за рамки футболу. Я не міг би бути більш вдячним за те, що він зробив для мене та моєї родини.

Дякую за всі спогади та враження найвидатнішому менеджеру всіх часів — Пепу Гвардіолі!", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що Бернарду провів за Манчестер Сіті 460 матчів, забив 76 голів та віддав 77 гольових передач.