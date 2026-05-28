Леверкузенський Баєр розглядає австрійського фахівця, який щойно виграв єврокубок, як кандидата на посаду головного тренера.
Олівер Гласнер, Getty Images
28 травня 2026, 11:50
Австрійський фахівець Олівер Гласнер, який залишає Крістал Пелес, може працевлаштуватися в німецькій Бундеслізі. Про це рапортує у своїх соціальних мережах інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво Баєра вже вступило в перемовини з наставником щодо можливої співпраці. У сезоні-2025/26 леверкузенська команда фінішувала на шостій сходинці в турнірній таблиці, набравши 59 залікових балів та здобувши путівку до Ліги Європи.
Додамо, що напередодні Гласнер разом із Крістал Пелес став тріумфатором Ліги конференцій. У фінальному поєдинку "орли" мінімально здолали іспанський Райо Вальєкано з рахунком 1:0.