Леверкузенський Баєр розглядає австрійського фахівця, який щойно виграв єврокубок, як кандидата на посаду головного тренера.

Австрійський фахівець Олівер Гласнер, який залишає Крістал Пелес, може працевлаштуватися в німецькій Бундеслізі. Про це рапортує у своїх соціальних мережах інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Баєра вже вступило в перемовини з наставником щодо можливої співпраці. У сезоні-2025/26 леверкузенська команда фінішувала на шостій сходинці в турнірній таблиці, набравши 59 залікових балів та здобувши путівку до Ліги Європи.

Додамо, що напередодні Гласнер разом із Крістал Пелес став тріумфатором Ліги конференцій. У фінальному поєдинку "орли" мінімально здолали іспанський Райо Вальєкано з рахунком 1:0.