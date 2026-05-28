Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Провідна африканська збірна ризикує якісними виступами на турнірі.

Національна збірна Сенегалу в якості фіналіста (й формального переможця) нещодавнього Кубку африканських націй готується до виступів на чемпіонаті світу-2026.

На чолі "Левів Теранги" стоїть 45-річний місцевий фахівець Пап Тьяв, однак через розбіжності з футбольним керівництвом країни його контракт, який завершився ще в лютому, так і не був продовжений.

Тож фактично сенегальці планують виступати на мундіалі без повноцінного головного тренера на чолі.

Окрім цього, місцеві ЗМІ повідомляють про останнє загострення конфлікту поміж Тьявом та футбольними чиновниками через значну заборгованість по зарплатні перед тренерським штабом національної збірної, неякісне утримання тренувальних баз та слабку організацію поїздки на чемпіонат світу до США.

Дійшло до того, що напередодні тренер відмовився летіти з командою на мундіаль, після чого знадобилось пряме втручання президента Федерації футболу Сенегалу, і Тьяв зрештою погодився приєднатись до складу делегації.

Нагадаємо, що збірна Сенегалу зіграє в одній групі із Францією, Норвегією та Іраком.