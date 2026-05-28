Італія

На решту виконавців очікують цікаві часи.

Туринський Ювентус провалив головне завдання на сезон, фінішувавши шостим у італійській Серії A та не потрапивши до Ліги чемпіонів УЄФА на наступну кампанію, опинившись натомість у Лізі Європи.

Через це клуб планує суттєво змінити плани на літню трансферну кампанію, але без потреби в продажі власних футболістів усе одно обійтись не зможе.

Можливість відходу стосується всіх гравців "зебр", окрім одного — турецького нападника Кенана Їлдиза, якого клуб вважає своїм головним активом.

Тоді як на потенційних продажах, наприклад, захисників Бремера, Андреа Камб’язо, півзахисника Кефрена Тюрама та нападника Франсішку Консейсана клуб розраховує отримати понад 60 млн євро.