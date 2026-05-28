Потужно посилюватимуть лише атаку.

Каталонська Барселона готується до чергової літньої трансферної кампанії в умовах обмежених можливостей щодо реєстрації нових футболістів на наступний сезон.

Тож коли з’явилась інформація щодо того, що "блаугранас" досягли домовленості з англійським Ньюкаслом у питанні трансферу нападника Ентоні Гордона, то це означало також і зменшення апетитів клубу стосовно інших потенційних коштовних новачків.

Серед них першими було зруйновано плани підписати центрального захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні, який обійшовся б клубу на рівні з англійським форвардом, і якого вели впродовж останніх кількох місяців.

Однак успіхи в перемовинах із "сороками" поставили Барсу перед фактом зменшення фінансових запасів, за умов сталої сильної потреби підсилити ланку захисту, тож було ухвалено рішення розглядати більш дешеві варіанти.

27-річний оборонець у цьому сезоні провів 40 матчів, забив два голи та віддав шість асистів.