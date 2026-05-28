Каталонський клуб має намір зберегти півзахисника, в послугах якого особисто зацікавлений Дієго Сімеоне.

Керівництво Барселони планує залишити у складі півзахисника Марка Касадо, придбати якого прагне мадридське Атлетіко. Про це повідомляє видання Diario SPORT.

Згідно з інформацією джерела, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне є великим шанувальником таланту Касадо. Мадридський клуб уже протягом кількох місяців збирає інформацію про гравця і сподівається оформити трансфер найближчого літа. У столичному колективі переконані, що півзахисник здатний стати ключовою фігурою у проєкті Сімеоне.

Проте "синьо-гранатові" наразі не зацікавлені у продажу свого вихованця. У сезоні-2025/26 22-річний хавбек узяв участь у 34 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився однією результативною передачею.

