Англія

Спростування палких обіцянок іспанців.

Напередодні кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме в рамках передвиборчої кампанії повідомив новину про те, що нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд "має клаусулу в контракті та хоче приєднатись Реала".

Ця заява миттєво опинилась на шпальтах усіх світових видань, тож представники футболіста "містян" у особі його батька Альфі Голанда та агентки Рафаели Піменти мали реагувати.

"Усе це дуже цікаво, але не є правдою. Бажаємо обом кандидатам усього найкращого на виборах президента Реала", — ідеться в спільній заяві оточення норвежця.

Нагадаємо, що вибори президента Реала відбудуться 7 червня.