Спростування палких обіцянок іспанців.
Ерлінг Голанд, Getty Images
04 червня 2026, 11:47
Напередодні кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме в рамках передвиборчої кампанії повідомив новину про те, що нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд "має клаусулу в контракті та хоче приєднатись Реала".
Ця заява миттєво опинилась на шпальтах усіх світових видань, тож представники футболіста "містян" у особі його батька Альфі Голанда та агентки Рафаели Піменти мали реагувати.
"Усе це дуже цікаво, але не є правдою. Бажаємо обом кандидатам усього найкращого на виборах президента Реала", — ідеться в спільній заяві оточення норвежця.
Нагадаємо, що вибори президента Реала відбудуться 7 червня.