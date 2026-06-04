Англія

Помер багаторічний рекордсмен лондонського клубу Боббі Тамблінг.

Світовий футбол зазнав непоправної втрати. У віці 84 років пішов із життя Боббі Тамблінг — один із найвидатніших гравців в історії лондонського "Челсі". Останні роки свого життя легендарний футболіст боровся з деменцією.

Боббі Тамблінг залишив глибокий слід в історії аристократів. Його кар'єра в лондонському клубі тривала з 1959 по 1970 рік. За цей час він провів 370 матчів, у яких відзначився 202 забитими м'ячами. Цей феноменальний рекорд результативності тримався десятиліттями і був перевершений лише у травні 2013 року іншою іконою клубу — Френком Лемпардом.

Свій шлях до слави Тамблінг розпочав блискавично, забивши гол уже в дебютному поєдинку за синіх у 17-річному віці. Серед найважливіших досягнень нападника:

Здобуття Кубка ліги (1965): Тамблінг відіграв ключову роль у тріумфі команди, забивши важливий м'яч у ворота Лестера у фіналі турніру.

Фінал Кубка Англії (1967): Футболіст також відзначився голом у вирішальному матчі турніру.

Після завершення свого легендарного етапу в Челсі, у 1970 році Тамблінг приєднався до Крістал Пелас Свою ігрову кар'єру Боббі завершив у Республіці Ірландія, де згодом і осів. Також, на рахунку нападника три офіційні матчі у складі національної збірної Англії.

У місті Корк він розпочав тренерську діяльність, очолюючи місцеві колективи: Корк Селтік, Корк Сіті та Кроссхейвен. Футбольна спільнота з великим сумом відреагувала на новину про смерть нападника. Пресслужба лондонського клубу випустила офіційну заяву:

"Футбольний клуб Челсі з глибоким сумом повідомляє про втрату одного з наших найлегендарніших гравців — Боббі Тамблінга у віці 84 років. Ми висловлюємо найглибші співчуття родині та друзям Боббі у цей важкий час".

Ірландський клуб Кроссхейвен, з яким Тамблінга пов'язували теплі стосунки, також вшанував пам'ять фахівця у соцмережі X, назвавши його справжньою легендою Челсі та ще більш чудовою людиною.

"Його теплота, мудрість, почуття гумору та любов залишаться з нами назавжди. Він любив повертатися на "Стемфорд Брідж", де його щиро шанували. Бачити свій банер "Tambling 202" та іменний номер завжди сповнювало його тихою гордістю", — йдеться у повідомленні клубу.