Англія

Аристократи не відпускають Ачімпонга попри інтерес ряд клубів АПЛ.

Лондонський Челсі прийняв тверде рішення зберегти у своєму складі 20-річного захисника Джоша Ачімпонга. Як повідомляє BBC, клуб вже відхилив кілька трансферних пропозицій щодо гравця, а сам випускник академії на Стемфорд Брідж отримав від керівництва статус недоторканного.

Такий рівень довіри виглядає особливо показовим, враховуючи, що минулого сезону гравець молодіжної збірної Англії (U-21) провів лише 17 матчів у Прем'єр-лізі, Поки залишається незрозумілим, чи планує сам Ачімпонг шукати нове місце роботи.

Його поточний контракт із синіми розрахований до літа 2029 року, а авторитетний портал Transfermarkt зараз оцінює ринкову вартість захисника у 25 мільйонів євро. Тим часом за розвитком ситуації напередодні літнього трансферного вікна пильно стежать лондонські Арсенал і Крістал Пелас, а також Ньюкасл. Крім того, свій інтерес до гравця ще з минулого літа зберігає Борнмут.

Для Челсі утримання власних талантів може стати важливим кроком у процесі стабілізації команди після відверто невдалого виступу в чемпіонаті Англії. Нагадаємо, що сезон 2025/26 лондонці завершили лише на 10-му місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 52 очки.