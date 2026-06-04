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Задок Йоханну привернув увагу десятків європейських скаутів, а його потенційний трансфер оцінюється у 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією британського видання The Daily Mail, відразу кілька провідних європейських клубів вишикувалися в чергу за 18-річним вінгером шведського АІК Задоком Йоханною.

Серед головних претендентів на юне дарування фігурують такі гранди, як мадридський Реал, лондонський Челсі, дортмундська Боруссія та англійський Ньюкасл Юнайтед. Справжній масштаб інтересу до молодого футболіста став очевидним цієї весни.

Повідомляється, що під час квітневого матчу чемпіонату проти Кальмара, який завершився внічию 1:1, за діями Йоханни на стадіоні спостерігали представники та скаути з 32 різних клубів.

У сезоні 2026 року нігерійський нападник зіграв 11 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до 31 грудня 2029 року.

Зважаючи на вік та величезний потенціал гравця, АІК не планує відпускати його за безцінь. Очікується, що будь-якому зацікавленому клубу доведеться зробити пропозицію на суму близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб оформити цей перехід.