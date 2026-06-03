Англія

Андреа Камб'язо може переїхати на Стемфорд Брідж за 50 мільйонів євро.

Лондонський Челсі активно вивчає ринок для підсилення оборонної лінії та розглядає можливість придбання захисника Ювентуса Андреа Камб'язо. Як повідомляє авторитетне італійське видання Gazzetta dello Sport, сині бачать у 26-річному італійці потенційну заміну Марку Кукуреллі, чий відхід зі Стемфорд Брідж цього літа стає все більш імовірним.

Камб'язо вже не вперше привертає увагу топ-клубів англійської Прем'єр-ліги — раніше у ЗМІ його активно пов'язували з Манчестер Сіті, Арсеналом та Ліверпулем. Проте саме зараз шанси на зміну клубної прописки гравця значно зросли. Представники Серії А не збираються відпускати захисника за безцінь і вимагають за повноцінний трансфер близько 50 мільйонів євро.

Лодонці розглядають італійця як надійний варіант, здатний закрити позицію на фланзі у разі остаточного трансферу Кукурелли. Очікується, що переговори між клубами можуть перейти в активну фазу найближчим часом, оскільки Челсі прагне закрити питання з лівим захисником до початку передсезонних зборів.

У сезоні 2025/26 оборонець зіграв за Ювентус 36 матчів у Серії А, забив 3 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з туринським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 20 млн євро.