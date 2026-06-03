Андреа Камб'язо може переїхати на Стемфорд Брідж за 50 мільйонів євро.
Андреа Камб'язо Getty Images
03 червня 2026, 18:12
Лондонський Челсі активно вивчає ринок для підсилення оборонної лінії та розглядає можливість придбання захисника Ювентуса Андреа Камб'язо. Як повідомляє авторитетне італійське видання Gazzetta dello Sport, сині бачать у 26-річному італійці потенційну заміну Марку Кукуреллі, чий відхід зі Стемфорд Брідж цього літа стає все більш імовірним.
Камб'язо вже не вперше привертає увагу топ-клубів англійської Прем'єр-ліги — раніше у ЗМІ його активно пов'язували з Манчестер Сіті, Арсеналом та Ліверпулем. Проте саме зараз шанси на зміну клубної прописки гравця значно зросли. Представники Серії А не збираються відпускати захисника за безцінь і вимагають за повноцінний трансфер близько 50 мільйонів євро.
Лодонці розглядають італійця як надійний варіант, здатний закрити позицію на фланзі у разі остаточного трансферу Кукурелли. Очікується, що переговори між клубами можуть перейти в активну фазу найближчим часом, оскільки Челсі прагне закрити питання з лівим захисником до початку передсезонних зборів.
У сезоні 2025/26 оборонець зіграв за Ювентус 36 матчів у Серії А, забив 3 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з туринським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 20 млн євро.